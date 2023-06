Ein Verkehrsunfall am Dienstag (27. Juni 2023) im Landkreis Kronach endete für einen Fahranfänger im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gössersdorf und Weißenbrunn.

Wie die Polizeiinspektion Kronach berichtet, war der 18 Jahre alte Fahrer in Richtung Weißenbrunn unterwegs. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto.

Fahrer (18) verliert Kontrolle über Auto im Kreis Kronach - Wagen überschlägt sich

Der Wagen geriet daraufhin "nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und überschlug sich", beschreibt die Polizei den genauen Unfallhergang.

Für den 18-jährigen Fahranfänger endete der Unfall glimpflich: Er kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. An seinem Auto entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild