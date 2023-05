Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Ludwigsstadt sind auf der Suche nach Elias S. aus dem Landkreis Kronach. Der 11-jährige Junge wird seit Mittwoch (24. Mai 2023) vermisst.

Zuletzt wurde er am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in Kehlbach (Ortsteil von Steinbach am Wald, Kreis Kronach) in der Straße "Grünwiesen" von einer Anwohnerin gesehen. Hier war er zu Fuß unterwegs. Aktuell ist er unbekannten Aufenthaltes und wird dringend gesucht. Die Polizei beschreibt den kleinen Elias wie folgt:

Schlank und ca. 1,43 m groß

Trägt kurze, dunkelblonde Haare

War zuletzt mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer roten Baseball-Cap bekleidet

Eventuell trägt er einen schwarzen Rucksack mit grüner Musterung bei sich

Personen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des vermissten Elias geben können, werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.