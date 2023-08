Einen Schockmoment erlebte eine Frau am frühen Freitagmorgen in ihrer Wohnung in Kronach. Wie die Polizei mitteilt, brach ein Unbekannter in die Wohnung in Kronach ein und überraschte dort die Bewohnerin. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Demnach verschaffte sich ein Mann gegen 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kreuzbergstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drückte der Täter die Terrassentüre auf.

Einbrecher weckt Bewohnerin und flieht

Der dadurch entstandene Lärm weckte allerdings auch die Bewohnerin der Wohnung. Als die Frau im Wohnzimmer auf den Einbrecher traf, ergriff dieser schnellstmöglich die Flucht. Dabei nahm er einen Rucksack mit. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Der Mann flüchtete zu Fuß über die Andreas-Limmer-Straße und das Waasmühlgäßchen in Richtung Friesener Straße.

Er wird wie folgt beschrieben:

• Etwa 30 Jahre alt

• Schlanke Statur

• Zirka 175 groß

• Entweder sehr kurze Haare oder Glatze

• Er war bekleidet mit einer kurzen, hellen Hose und einer dunklen Jacke

Die Kriminalpolizei Coburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Hinweise zum Täter geben oder hat ihn auf der Flucht beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)