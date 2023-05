Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Sonntag (30. April 2023) bis Dienstag (02. Mai 2023) im Ortsteil Förtschendorf in Pressig ein Fenster an der Nordseite einer leerstehenden Brauerei in der Bamberger Straße eingeworfen.

Außerdem wurden im Innenhof auf der östlichen Seite zwei Holztüren beschädigt, wie die Polizeiinspektion Ludwigsstadt berichtet. Die Höhe des Sachschadens wurde bei der Anzeigenaufnahme auf 500 Euro geschätzt.

Vandalismus zum 1. Mai in Pressig - Polizei sucht unbekannten Täter

Die Polizei vermutet, dass die Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit den traditionellen Wanderungen zum 1. Mai stehen.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020 zu wenden.

Vorschaubild: © PublicDomainPictures/pixabay.com/Symbolbild