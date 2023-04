Am Samstagnachmittag (22. April 2023) gegen 15 Uhr ereignete sich ein schlimmer Unfall in Pressig im Kreis Kronach.

Ein 42-jähriger Rennradfahrer sei auf der B 85 von Neukenroth kommend unterwegs gewesen und einwärts nach Pressig in die Kronacher Straße gefahren. Das berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigsstadt im Gespräch mit inFranken.de. Ein Autofahrer habe dort links in die Einfahrt einer Norma-Filiale abbiegen wollen und den Fahrradfahrer wohl übersehen. Es sei zu einem frontalen Zusammenstoß gekommen.

Schlimmer Unfall in Pressig: Auto kollidiert mit Rennradfahrer

Der 42-Jährige habe sich bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden, der auf dem Norma-Parkplatz landete. Mit Verletzungen an der Wirbelsäule und der Hüfte sei der Radfahrer in ein Krankenhaus geflogen worden. "Er hatte zum Glück einen Helm auf", so der Polizeisprecher, sonst hätten die Verletzungen auch lebensgefährlich sein können. Dies sei glücklicherweise nicht der Fall.

