Ein Streit um einen Briefkastenschlüssel eines gemeinsam genutzten Briefkastens zweier Familien in einem Mehrfamilienwohnhaus am Seelacher Berg in Kronach ist am Samstagmittag (9. September 2023) dermaßen eskaliert, dass beide Familien im Hof mit Händen und Fäusten aufeinander losgingen.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Kronach sind insgesamt vier Menschen in Form von oberflächlichen Hautkratzern bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden.

Wegen eines Briefkastenschlüssels: Vier Menschen in Kronach verletzt

Erst eine verständigte Streife konnte die Situation vor Ort beruhigen. In diesem Zusammenhang wird nach einer Zeugin gesucht, die versucht hat den Streit zu schlichten. Diese hielt mit einem weißen Mazda vor dem Mehrfamilienhaus an.

Gegen alle Beteiligte wurden Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

Vorschaubild: © the blowup/unsplash.com (Symbolbild)