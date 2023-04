Ein 40-jähriger Mann, der bereits amtsbekannt war, hat am frühen Freitagmorgen (21. April 2023) bei der Einsatzzentrale der Polizei angerufen. Dabei kündigte er an, dass er seinen Eltern etwas antun wolle, wie die Polizeiinspektion Kronach berichtet.

Die Beamten haben den Mann kurz darauf in seinem Hotelzimmer in Kronach aufgesucht und dort in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten.

Drohanruf bei Polizei in Kronach - Mann an Spezialklinik überwiesen

Der Mann war stark alkoholisiert und befand sich außerdem offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Das war der Grund dafür, dass die Polizisten den 40-Jährigen in eine Spezialklinik überwiesen.

