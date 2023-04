Am vergangenen Mittwoch, dem 19. April 2023, hat sich eine Hundeattacke in Kronach ereignet: Eine 51-jährige Frau wargegen 14.30 Uhr in der Siechenangerstraße in Kronach zu Fuß unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.

Dies gab die Polizeiinspektion Kronach in einer Pressemeldung bekannt. Demnach kam eine andere Frau mit ihrem Hund der Fußgängerin auf dem Gehweg entgegen, als das Tier aggressiv wurde.

Angeleinter Hund attackiert Fußgängerin und beißt sie

Der Hund sprang die 51-Jährige an und biss diese in die Hand - obwohl die Halterin dasTier an der Leine führte. Aufgrund der Verletzung musste sich die verletzte Fußgängerin in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei konnte die Hundehalterin ermitteln. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

