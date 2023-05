In Kronach ist es am Donnerstagnachmittag (11. Mai 2023) wegen eines medizinischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer fuhr laut der Polizeiinspektion Kronach etwa gegen 16.10 Uhr mit seinem Wagen in der Hirtengasse, vom Bahnhof kommend, in Richtung Europabrücke.

Auf Höhe der VR-Bank erlitt der 73-jährige Fahrer plötzlich einen Krampfanfall und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte zunächst auf ein geparktes Auto und fuhr dann über die drei Treppenstufen des VR-Bank-Gebäudes.

Krampfanfall führt zu Unfall in Kronach

Der 73-Jährige streifte das Bankgebäude und kam letztendlich auf der dortigen Schotterfläche zum Stehen. Der Autofahrer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Kronach eingeliefert. Bei dem Fahrmanöver wurden keine weiteren Personen verletzt oder gefährdet.

Die beiden betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro.

Vorschaubild: © Wolfram Kastl/dpa