Zu einem Motorradunfall ist es am Sonntag (3. September 2023) im Landkreis Kronach gekommen, wie die Polizeiinspektion Ludwigsstadt mitteilt.

Drei Motorradfahrer waren bei Tschirn in einer Kolone unterwegs, als einem Biker eine Wespe in den Helm flog. Dieser hielt sofort am Fahrbahnrand an. Auch der dahinter fahrende Kradfahrer hielt an. Dies erkannte jedoch der Letzte in der Kolone zu spät und fuhr einem seiner Motorradfreunde auf.

Drei Motorradfahrer bei Unfall im Kreis Kronach verletzt

Durch den Aufprall erlitten die Unfallbeteiligten so starke Verletzungen, dass ein Notarzt hinzugerufen werden musste.

Eine Einweisung in nahegelegene Krankenhäuser war laut Polizeiangaben unumgänglich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

