Ölschnitzsee im Frankenwald: Ein heißer Tipp für den Sommer

Ein heißer Tipp für den Sommer Baden, Minigolf oder Currywurst - Stausee bietet allerhand Möglichkeiten

Mit Wegbeschreibung: So erreicht man den idyllischen Rückzugsort

Das Frankenwald Tourismus Service Center hat derzeit einen heißen Badetipp für seine Follower parat. Der Ölschnitzsee biete seinen Gästen zahlreiche Möglichkeiten zum Zeitvertreib vor schöner Kulisse, und ist laut dem Service Center zudem "ein echtes Highlight für große und kleine Wasserratten."

"Was will man mehr?": Ölschnitzsee bietet allerhand Möglichkeiten

"Tretbootfahren, Spielplatz, Minigolf, Duschen, Umkleiden, WCs, genügend Platz auf der Liegewiese, was will man mehr?", fragt Frankenwald Tourismus in einem Social-Media-Post. Natürlich gehöre auch ein richtig gutes Snack-Angebot dazu: "Die Currywurst in der Seehütte ist wirklich Oberhammer!". Auch für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen sei der in der Rennsteigregion des Frankenwaldes gelegene Ölschnitzsee geeignet:

Über eine Rampe gebe es die Möglichkeit, mit dem Rollstuhl ins Wasser zu gelangen, und auch der Weg um den See sei mit Rollator gut zu meistern. "Ein geniales Angebot für alle!", findet Frankenwald Tourismus. Folgerichtig lautet die abschließende Empfehlung des Service Centers: "Packt die Badehose ein, Oma, Opa und den ganzen Rest und dann ab an den Ölschnitzsee."

Laut der Gemeinde Steinbach am Wald, auf deren Gebiet der beliebte Badeort liegt, kann der Stausee bei einer maximalen Tiefe von sechs Metern eine Länge von 270 Metern sowie 100 Meter Breite aufweisen. Weiterhin biete eine Naturkneippanlage vor Ort die Möglichkeit zur gesunden Erholung. Auch Mountainbiker würden auf ihrer Tour über den Rennsteig nach Kleintettau gerne Pause an dem schön gelegenen See machen. Passenderweise finden Radler am Ölschnitzsee im Übrigen auch eine E-Bike-Ladestation.

Idylischer Rückzugsort im Landkreis Kronach - So ist der Ölschnitzsee zu erreichen

Erreichbar ist der See im Landkreis Kronach über die B85 nach Steinbach am Wald. Am Kreisel fährt man in Richtung Tettau bis zur Abzweigung Windheim, wonach man nach 500 Metern am Ziel ankommt.

Auch Anglern bietet der See viele Möglichkeiten, für genaue Auskünfte empfiehlt die Gemeinde einen Anruf beim örtlichen Fischerverein Windheim. Die Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Seehütte gibt es auf der Website der Gemeinde Steinbach am Wald. Alle weiteren Information rund um den Ölschnitzsee erhältst du unter der Nummer (09268) 912627.

