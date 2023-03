Romantische Altstadtgassen und gemütlicher Kleinstadtcharme – das bietet Kronach

Hier genießt man ein tolles Ausflugsziel noch abseits der Touristenmassen

neben Architektur und Kulinarik gibt es in Kronach auch einiges an Historie zu entdecken

Schon seit einigen Jahren hält sich Kronach in den Top 10 der beliebtesten fränkischen Städte auf Instagram. Möglicherweise führt die Popularität der oberfränkische Lucas-Cranach-Stadt als Fotomotiv dazu, dass sie bald von Touristenmassen überrollt wird. Aber momentan gilt die Kreisstadt mit knapp 17.000 Einwohnern als ein Ausflugs-Geheimtipp in Franken. Bekannt dürfte besonders die Festung Rosenberg sein, welche als Wahrzeichen über den verwinkelten Altstadtstraßen von Kronach thront. Aber an diesem besonderen Ort in Oberfranken gibt es außerdem noch einiges mehr zu bestaunen und genießen. Wir haben alle Informationen über Kronach als Ausflugsziel!

Geschichte hautnah auf der Festung Rosenberg

Sie gilt als eine der größten Festungsanlagen Europas und glänzt zudem mit der historischen Besonderheit, seit ihres Daseins noch nie eingenommen worden zu sein. Dabei gehen die ältesten Aufzeichnungen über die Burg auf das Jahr 1249 zurück. Architekturkenner*innen und Interessierte aller Art können hier Baustile aus verschiedenen Jahrhunderten bewundern – über Mittelalter und Renaissance bis hin zu Barock.

Diverse Führungsangebote rund um die Festung Rosenberg liefern spannendes Hintergrundwissen für Groß und Klein. Im Rahmen dessen können beispielsweise auch die unterirdischen Gänge besichtigt werden.

In einer extra darauf ausgerichteten Führung wird den Wissensdurstigen der Beruf des Steinmetzes nähergebracht - eine interessante Veranstaltung für Kinder und Erwachsene. Weitere Informationen rund um das Führungsangebot der Festung dazu gibt es hier.

Flanieren durch verzweigte Gassen - Die Altstadt von Kronach

Am Fuße des Festungshügels erstreckt sich die malerische Altstadt von Kronach. In den verwinkelten Gassen finden sich unter anderem das Lucas-Cranach-Denkmal und das Bamberger Tor.

Ein ausgedehnter Spaziergang auf Kopfsteinpflaster zwischen den alten Fachwerkhäusern, Kirchen und restaurierten Brunnen oder entlang der Stadtmauer ist ein wahres Highlight bei einem Ausflug nach Kronach.

Auch einige gemütliche Cafés, Restaurants oder Eisdielen befinden sich in der Altstadt von Kronach und lohnen eine Einkehr, um sich vom Ausflugsziel des Tages auch kulinarisch überzeugen zu lassen.

Draußen im Grünen - Outdoor unterwegs in Kronach

In einem Wäldchen bei der Festungsanlage befindet sich ein "Trimm-Dich-Pfad", der inmitten der Natur zur Bewegung an der frischen Luft einlädt. Körper und Geist profitieren davon gleichermaßen. Um den Spaziergang aufzupeppen, gibt es hier diverse Nordic-Walking-Routen von der Stadt Kronach.

Wer seinen Ausflug in die Kleinstadt mit einem Trip ins Grüne verbinden möchte, für den lohnt sich ein Abstecher in den an Kronach angrenzenden Frankenwald. Hier geht es über Stock und Stein inmitten der schönen Natur. Alle weiteren Informationen und Tourenvorschläge für die passende Wanderung gibt es auf der Website des Naturparks.

Südlich der Altstadt von Kronach wartet ein echtes Highlight auf die Städte-Bummler*innen. Auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau gibt es neben grünen Wiesen außerdem ein Café, ein Skaterpark, ein Skulpturengarten und sogar einen Kletterturm.

Kulturell lohnenswert - Die Museen von Kronach

Nicht nur für den Fall, dass der Ausflugstag verregnet oder verschneit ist, warten auch in der Kleinstadt Kronach Museen und Ausstellungen auf die Ausflügler*innen.

Kunst- und Geschichtsliebhaber*innen bewundern beispielsweise die zahlreichen Ausstellungsobjekte in der Fränkischen Galerie, welche bei der Festung Rosenberg anzufinden ist. Die Malereien und Skulpturen aus Franken stammen aus der Spätgotik und Renaissance und aus den Händen von unter anderem Lucas Cranach und Tilman Riemenschneider.

Alle weiteren Informationen über Ausstellungsräumlichkeiten und kulturelle Highlights, die es in Kronach zu besichtigen gibt, können hier recherchiert werden.

Bei blauem oder grauem Himmel - Aktivitäten in und um Kronach

Im Innenhof der Festung gibt es für die Kleinen einen tollen Spielplatz, der zum Austoben einlädt, während die Erwachsenen sich vom Sightseeing erholen können.

An wärmeren Tagen kann der Fahrtwind auf der Sommerrodelbahn Fröschbrunna Abkühlung verschaffen. Für diese Erfrischung im Sommer oder eine eventuell notwendige Aufwärmung im Winter sorgt zudem das Frei- und Hallenbad Crana Mare.

Kulturell gibt es in Kronach das ganze Jahr über zahlreiche tolle Veranstaltungen zu besuchen. Eine wahre Besonderheit dabei stellen die zwischen Mai und August stattfindenden Outdoor-Theater auf der Festung Rosenberg dar. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und den Stücken für 2023 gibt es hier.

