Gnodstadt vor 1 Stunde

Zwei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der B 13 ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Nissans fuhr von Ochsenfurt in Richtung Oberickelsheim und wollte an der Abzweigung auf die Kreisstraße nach Gnodstadt abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 63-jährige Seatfahrerin. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wie die Polizei schreibt.