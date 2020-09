Gleich zweimal wurde die Polizei am Donnerstag zwischen 0.15 und 0.50 Uhr über Funkenflug informiert. Im Bereich der Panzerstraße/ Sickerhäuserstraße in Kitzingen hatte eine Papiertonne Feuer gefangen, wie es im Bericht der Polizei heißt. Kurz darauf wurde auch in der Sickerhäuserstraße eine brennende Papiertonne gemeldet, hier ging außerdem ein angrenzender Holzzaun in Flammen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Aufgrund der eingeleiteten Ermittlungen wird von einem Täter ausgegangen. Die Feuerwehren Kitzingen und Sickershausen waren im Einsatz.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.