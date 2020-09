Rüdenhausen vor 1 Stunde

Zusammenstoß: Zwei verletzte Rentner und 17 000 Euro Schaden

Am Dienstagmorgen übersah ein 83-jähriger Rentner mit seinem Auto auf der Kreisstraße 15 bei Rüdenhausen an der Einmündung zur B 286 beim Abbiegen nach links ein von Wiesenbronn kommendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall erlitten der Fahrer und seine 84-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen, berichtet die Polizei. Die 26-jährige Peugeot-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden von insgesamt etwa 17 000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Rüdenhausen mit zehn Personen im Einsatz.