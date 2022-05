Kitzingen vor 1 Stunde

Zu Ehren des Schutzpatrons St. Florian

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten die Feuerwehren des Landkreises Kitzingen wieder eine Präsenzveranstaltung zur Feier des Florianitages am 4. Mai abhalten. Zu Ehren des Heiligen Florian, Schutzpatron der Feuerwehr, und zur Feier des damit verbundenen "Tag der Feuerwehrleute" findet alljährlich ein Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein statt. In den letzten beiden Jahren war dies nur durch einen Online-Gottesdienst möglich, sodass die Freude unter den Anwesenden groß war, den Abend nun wieder gemeinsam in Präsenz zu begehen, wie auch Kreisbrandrat Dirk Albrecht in einer kurzen Ansprache betonte. Auch Pfarrer Gerhard Spöckl und Diakon Holger Dubowy-Schleyer gingen im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes in der Kitzinger St. Johannes-Kirche auf die Herausforderungen ein, die die Pandemie für die Feuerwehr mit sich brachte und die sie noch weiter beschäftigen. Nach der Andacht zogen die teilnehmenden Feuerwehren unter der Begleitung des Kolping-Musik-Corps Kitzingen in das Feuerwehrgerätehaus von Kitzingen, wo der Abend bei Essen, Getränken und guten Gesprächen seinen Abschluss fand.