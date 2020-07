Seinsheim vor 25 Minuten

Wiese in Brand gesteckt

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 12.45 Uhr in Seinsheim im Bereich des Mühlbaches in einer nicht geeigneten Feuerstelle Kartonagenverbrannt, teilt die Polizei mit. Aufgrund des Funkenfluges griff das Feuer auf eine angrenzende Wiese über und setzte den Rasenschnitt in Brand. Trotz Eingreifens der Feuerwehren aus Obernbreit, Seinsheim und Wässerndorf brannte die Wiese auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern ab. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Poilizeiinspektion Kitzingen ermittelt jetzt gegen den Unbekannten wegen fahrlässiger Brandstiftung.