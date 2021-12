Wiesenbronn vor 1 Stunde

Wanderung im Advent

Zur Adventswanderung eingeladen hatten die Wanderfreunde Wiesenbronn. Wie der Name schon andeutet, hat der Name einen Bezug zur Vorweihnachtszeit und in den vergangenen Jahren war das Ziel der Wanderung meist ein Weihnachtmarkt in der näheren Umgebung. Da diese heuer leider alle ausfallen mussten, legte man als Ziel die Schutzhütten im Gemeindewald fest. Die Wanderung führte durch die Weinberge über den Schiller mit dem schönen Blick über das Dorf weiter Richtung Geisberg und Waldrand. Etwa 500 Meter im Wald, an der Abzweigung des Steinbruchwegs vom Mittelhangweg, erreichte die Wandergruppe die Schutzhütte am Steinbruch. Diese hatten Jugendwartin Dora Stapf mit ihren Geisbergwichteln Tage zuvor weihnachtlich dekoriert, was sicher auch alle Wanderer auf der Traumrunde erfreuen dürfte. Nach viel Lob für die tolle Dekoration und einem kurzen Aufenthalt – Glühwein und Plätzchen gab es leider dieses Jahr nicht – wanderte die Gruppe zurück an den Waldrand und dann diesen entlang zur Fritz-Paul-Schutzhütte. Auch diese war vorweihnachtlich geschmückt, sogar "Schnee" war noch – in Form von Wattebäuschen – vorhanden. Von hier aus ging es auf dem direkten Weg wieder zurück in das Dorf. Der geplante Besuch eines Glühweinausschanks fiel – der aktuellen Lage geschuldet - leider ebenfalls aus.