Die Freude war riesengroß bei den drei Gewinnerkindern Emilia Krüger, Lina Huber und Linus Müller, als sie erfahren haben, dass sie bei der Ferienspaßaktion im Rahmen des Projekts Walk of Future des Marktbreiter We-for-Future e.V. gewonnen haben. Die Kinder mussten die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die als Kreidebilder in der Marktbreiter Innenstadt gesprayt waren, suchen und notieren. Zu gewinnen gab's dann Eisgutscheine von CremAmarena und tolle Bücher gespendet von der Buchhandlung Rauscher.

Mit dem Walk of Future stellt der Marktbreiter Nachhaltigkeitsverein seit Anfang September jede Woche eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung vor und gibt Tipps und Anregungen, was jede*r Einzelne von uns tun kann, um unsere Welt ein wenig besser zu machen. In einer extra erstellten Web-App werden Initiativen und Organisationen vorgestellt, die sich weltweit und in unserer Region für die einzelnen Ziele einsetzen.

Der Walk of Future läuft noch bis Ende des Jahres, dabei sind die Ziele an markanten Punkten der Marktbreiter Altstadt zu finden. Auch im Schaufenster der Bäckerei Gebert und in den Marktbreiter Nachrichten gibt es wöchentlich neue Informationen zu den jeweiligen Zielen.

Mehr Infos zum Walk of Future, zu den 17 Nachhaltigkeitszielen und zum We-for-Future e.V. finden Sie unter: www.we-for-future.org

Von: Achim Knöchel (Vorsitzender, We-for-Future e.V. Marktbreit)