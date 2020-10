Wiesentheid vor 54 Minuten

Vortrag: Alternative Landnutzungsformen

Der Landkreis Kitzingen lädt am Dienstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr in den Alban-Wolf-Saal im historischen Pfarrhaus in Wiesentheid ein. Andrea Winterling von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft erklärt die Landnutzungsform "Agroforstwirtschaft". Dies teilt das Landratsamt Kitzingen mit.