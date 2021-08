Der 1. Vorstand Michael Linz eröffnete diese Generalversammlung mit der Begrüßung aller Anwesenden, insbesondere Ehrenmitglied Günter Parakenings, 2. Bürgermeister Peter Eschenbacher, die stellvertretende Landrätin Doris Paul, Kreisbrandmeister Martin Ebert und Kreisbrandrat Dirk Albrecht.

Gegen die Tagesordnung gab es keine Einwände. Anschließend bat Vorstand Michael Linz die Versammlung um eine Schweigeminute zum Totengedenken.

Michael Linz ließ in seinem Bericht verlauten, dass wegen der Corona-Situation im vergangenen Berichtszeitraum keine Aktionen und Veranstaltungen des Vereines stattgefunden haben.

Kommandant Werner Schättler begann seinen Bericht mit der Feststellung, dass 2020 und 2021 wegen der Coronasituation ruhige Zeiten waren.

Trotzdem musste die Truppe zu zehn Brandeinsätzen, 15 Hilfeleistungen und diversen Verkehrsunfällen ausrücken.

Leider könne wegen der Corona-Regeln derzeit keine Fahrzeugweihe für das neue Löschfahrzeug stattfinden. Die "große" Weihe ist dann für 2022 ins Auge gefasst.

Der Schriftführer Michael Ott hatte dem Bericht des Vorstandes nichts hinzuzufügen. Kassier Jasmin Asbeck stellte den anwesenden Mitgliedern den zusammengefassten Kassenbericht vor. Kassenprüfer Heinrich Rauh bestätigte dem Kassier ordnungsgemäße und vollständige Kassenführung. Die Entlastung der Vereinsvorstandschaft wurde ohne Gegenstimme erteilt.

Kommandant Werner Schättler, Kreisbrandrat Dirk Albrecht und stellvertretende Landrätin Doris Paul führten die Ehrungen durch. An diesem Abend waren drei Kameraden für eine Ehrung vorgesehen. Zunächst in Abwesenheit der Kamerad Heiko Elflein für 25 Jahre aktive Dienstzeit. Auf 40 Jahre aktive Dienstzeit können zwei Kameraden zurückblicken, nämlich Harald Ott und Heinrich Rauh. Zusammen mit Kreisbrandrat Dirk Albrecht übergab Frau Paul den Kameraden die Urkunde, sowie das Ehrenkreuz in Gold. Der 2. Bürgermeister Peter Eschenbacher sprach den Geehrten im Namen der Stadt Prichsenstadt seinen Dank und Gratulation aus.

Die Wahl erbrachte folgendes Ergebnis: 1. Vorstand Michael Linz, 2. Vorstand Christoph Thiele, Schriftführer Michael Ott, Kassier Jasmin Asbeck, Revisoren Heinrich Rauh und Monika Strobl.

Kreisbrandrat Dirk Albrecht überbrachte der Versammlung die Grüße der Landkreis-Führung. Der Kreisbrandrat führte weiter aus, dass aktive Mannschaft und Gerät im Einsatz sehr gute Leistungen erzielen. Man kann nicht oft genug Danke sagen, so der Kreisbrandrat.

Die nächste Wortmeldung kam vom Kreisbrandmeister Martin Ebert. Kamerad Martin Ebert sprach „der Truppe“ seinen Dank aus, Dank und Gratulation ging auch an die wiedergewählte Vereinsvorstandschaft.

Ein weiteres Grußwort sprach anschließend der 2. Bürgermeister Peter Eschenbacher. Er sprach seinen Dank seitens der Stadt für unseren Einsatz zu Corona-Zeiten aus. Auch dankte er für die Einsatzbereitschaft und Kameradschaft und die professionelle Hilfe bei dem Hochwassereinsatz.

Von: Michael Ott, Schriftführer des Feuerwehrvereins Prichsenstadt