Zeilitzheim vor 1 Stunde

Von Dvořák bis Piazzolla: Konzert im Schloss Zeilitzheim

Am Freitag, 26. August, um 19.30 Uhr geht es mit einem Konzert des Brünner Trio Karageorgiev international zu im Schloss Zeilitzheim. Es spielt unter anderem ungarische Tänze von Brahms, slawische Tänze von Dvořák, aber auch argentinischen Tango von Astor Piazzolla, wie es in der Ankündigung heißt. Das Konzert war für 2020 geplant und musste bereits zweimal verschoben werden. Das Trio Karageorgiev aus Tschechien sind Radka Karageorgieva (Violine), Marcela Buriánková (Klavier) und Nikola Karageorgiev (Violoncello). Alle Ensemble-Mitglieder des Trios, das sich 2011 zusammengefunden hat, haben ihr Studium an der Janáček-Akademie für Musik und darstellende Kunst in Brünn erfolgreich abgeschlossen. Eine internationale Konzerttätigkeit führt das mehrfach ausgezeichnete Trio in Konzertsäle und auf Festivals.