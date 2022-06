Gleich zwei Wahlen standen für die freiwillige Feuerwehr (FFW) Sommerach im Gasthaus "Zum weißen Lamm" in Sommerach an. Zum einen wurde ein neuer Kommandanten-Stellvertreter gekürt, da Michael Karg altersbedingt ausscheiden musste. Als "Glücksfall für die Sommeracher Feuerwehr" beschrieb Bürgermeisterin Elisabeth Drescher Kargs Beitritt zur Feuerwehr 1976. "Michael Karg war immer zur Stelle, wenn es um die Feuerwehr ging. Er sorgte dafür, dass das technische Gerät der Weininsel-Wehr immer hundertprozentig funktioniert und gepflegt wurde", sagte Drescher. Zum neuen Kommandanten-Stellvertreter wurde Kilian Östreicher gewählt. Zum anderen wurde in der anschließenden Jahresmitgliederversammlung des Vereins der FFW Sommerach eine neue Vorsitzende gewählt. Auf Altbürgermeister Elmar Henke folgt hier die amtierende Bürgermeisterin Elisabeth Drescher.

Einsätze auf relativ niedrigem Niveau

Im Tätigkeitsbericht der Jahre 2019 bis 2021 gab der 1. Kommandant Andreas Drescher einen Überblick über die Einsätze der FFW: Es waren nicht viele. Dies hängt laut Drescher nicht nur mit zwei Pandemiejahren zusammen, sondern auch damit, dass Sommerach von Umweltkatastrophen wie Hochwasser verschont blieb. Der Main ist aufgrund der Insellage Sommerachs gut berechenbar.

Dennoch gab es für die Weininsel-Wehr einiges zu tun. Von der Rettung eines vermeintlich regungslosen Bibers, der sich am Ende als sehr munter erwies, bis zur tatkräftigen Unterstützung der Nachbargemeinde Münsterschwarzach, die 2021 mit den Folgen des Hochwassers zu kämpfen hatte. Des Weiteren berichtete der Kommandant über die Anschaffung einer Tragkraftspritze im Jahr 2020, um die Löschwasserversorgung aus offenem Gewässer zu ermöglichen. Für die Anhängeleiter wurde ein Unterstand gebaut, und im neuen Kindergarten sowie im Winzerkeller gab es Begehungen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Erfreut verkündete der Kommandant fünf Neuaufnahmen in den letzten drei Jahren. Damit besteht die FFW Sommerach aus 64 aktiven Personen. Für das Jahr 2022 liegt ein Schwerpunkt auf dem Thema Ausbildung und Leistungsprüfung, insbesondere der jungen Feuerwehrleute. Außerdem stellte Drescher Geräteübungen und einen Tag der offenen Tür für September in Aussicht.

Im Bericht der Jugendfeuerwehr, vorgestellt von Jasmin Drescher, wurde nochmals deutlich, dass die Aktivität der FFW coronabedingt stark zurückgegangen war. Veranstaltungen wie das beliebte 24-Stunden-Schwimmen oder die Beteiligung an der Tour de Müll konnten dennoch stattfinden. Für 2022 sind ein Wissenstest und die Abnahme der Jugendflamme 1 geplant.

25 Jahre Einsatz für die Feuerwehr

Zum Abschluss des Abends wurden sieben Frauen und Männer für 25 Jahre aktiven Einsatz geehrt. Die Ehrung übernahm Kreisbrandinspektor Michael Krieger. "Ich bin schon oft in Sommerach gewesen, und es freut mich jedes Mal, hier gute und kompetente Leute zu wissen, die sich seit Jahren mit viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein ehrenamtlich einbringen. Wir brauchen jede Frau und jeden Mann, die uns tatkräftig unterstützen", hob er hervor. Geehrt für 25 Jahre wurden Sabine Glaser, Bianca Drescher, Elke Karg, Martina Östreicher, Gabriele Zobel, Carsten Heinlein und Tobias Wörle.