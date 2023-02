Nahe A3: Straße zwischen Feuerbach und Rüdenhausen voll gesperrt

Teil der Autobahnunterführung wird erneuert: Staatsstraße nicht nutzbar

wird erneuert: Bereich knapp zwei Wochen dicht - so lange muss der Verkehr umgeleitet werden

Dauer der Vollsperrung: Montag (27. Februar 2023) bis Freitag (10. Februar 2023)

Im Landkreis Kitzingen gibt es eine Straßensperrung unweit der A3. Zwischen Feuerbach und Rüdenhausen bleibt die Staatsstraße voraussichtlich für rund zwölf Tage gesperrt. Das berichtet die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Presseinformation. Im Zuge der Fertigstellung des Ausbaus der Richtungsfahrbahn Frankfurt am Main folgt nun der Ausbau in Richtung Nürnberg. Seit Montag (27. Februar 2023) stehen demzufolge Bauarbeiten im Bereich einer Unterführung an, weswegen der besagte Streckenabschnitt seit Montagvormittag für den Verkehr nicht nutzbar ist.

Vollsperrung an A3 im Kreis Kitzingen: Wegen Bauarbeiten muss hier umgeleitet werden

Wie die A3 Nordbayern berichtet, dauern die Bauarbeiten "im Bereich der Unterführung der BAB A3 (Bauwerk BW 319b)" circa bis zum 10. März 2023 an. "Im Bereich des vorgenannten Bauwerks beginnt nach erfolgter Fertigstellung der Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg. Im Zuge dieser Bauarbeiten wird nun auch das südliche Teilbauwerk des Bauwerks BW 319b erneuert", heißt es in der Pressemitteilung.

Laut A3 Nordbayern GmbH & Co. KG ist die Betonage des Rahmens abgeschlossen, jetzt muss die Schalung und das Traggerüst ausgebaut werden. Weiter soll die Schalung für die Betonage der Bauwerkskappe angebracht werden. Hierfür müsse "die Staatsstraße St 2421 zwischen Feuerbach und Rüdenhausen vom 27. Februar 2023, ca. 10:00 Uhr, bis voraussichtlich 10. März 2023, ca. 12:00 Uhr, voll gesperrt werden", heißt es weiter.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Straße zu umfahren. "Die Umleitung erfolgt über die St 2420 ("Rüdenhausener Straße") gemäß der Umleitungsbeschilderung U1 in Richtung Wiesentheid und Feuerbach sowie U2 in Richtung Rüdenhausen", erklärt der Autobahnbetreiber. "Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle".