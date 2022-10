Wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mitteilt, herrsche in Volkach und Umgebung große Freude: Die Sparkasse Mainfranken Würzburg überreichte der 3. Bürgermeisterin Gerlinde Martin zwei Spendenschecks für gemeinnützige Projekte im Bereich Volkach in Höhe von 12.500 Euro und stockte die Summe während der Übergabe nochmals um zusätzliche 2000 Euro auf, so dass nun zwei weitere Projekte mit jeweils 1000 Euro gefördert werden können.

Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr erklärte bei der Überreichung, dass man sich sehr gerne engagiere. „Uns ist es wichtig, dass mit der Spende kulturelle und gesellschaftsrelevante Projekte erhalten bleiben oder auf den Weg gebracht werden können. Wir unterstützen hier sehr gerne, da Volkach ein strategisch wichtiger Standort für uns ist und bleibt.“

Bedacht werden mit unterschiedlich hohen Beträgen unter anderem die Stadt Volkach (pädagogisches Spielzeug für die Schulkindbetreuung), der VFL Volkach (Spielgeräte), der Förderverein Waldkindergarten Volkach e.V. (Terrassendach), Eichfeld (Gründung Kinderfeuerwehr) sowie die Kgl. Priv. Schützengesellschaft 1443 Volkach (Stahlkugelfänge).

Wolfgang Kober, Beratungscenterleiter Volkach, nahm nicht nur sehr gerne an der Überreichung der Schecks teil, sondern hatte im Vorfeld vorgeschlagen, welches Projekt in welcher Höhe unterstützt werden könne. Gebietsdirektor Därr betonte, wie wertvoll es sei, Mitarbeitende wie Wolfgang Kober vor Ort zu haben, die sich auskennen würden und wüssten, welche Projekte bedacht werden sollten.

3. Bürgermeisterin Gerlinde Martin freute sich sehr über die großzügige Spende der Sparkasse Mainfranken und dankte auch im Namen des 1. Bürgermeisters Heiko Bäuerlein: „Über diese finanzielle Zuwendung sind wir alle sehr froh und dankbar!“