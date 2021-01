Kitzingen vor 10 Minuten

Virtuelle Konferenz: Einstimmige Empfehlung für Anja Weisgerber

Die Ortsvorsitzenden und die Kreisvorstände der CSU in Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie im Landkreis Kitzingen haben bei einer Videokonferenz eine einstimmige Empfehlung für Anja Weisgerber als Kandidatin für die Bundestagswahl im Herbst ausgesprochen. Damit kann die Schwebheimer Abgeordnete, die bereits 2013 und 2017 für den Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen in den Bundestag gewählt wurde, mit viel Rückenwind von der örtlichen CSU-Basis in das Wahljahr 2021 starten, heißt es in einer Pressemitteilung des CSU-Bezirksverbands.