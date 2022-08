Das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach trauert um seinen langjährigen Kollegen Karl-Heinz Leibl, der kürzlich im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Der in Pegnitz geborene Karl-Heinz ("Charly") Leibl trat 1969 in die Dienste des Zweckverbandes Bayerische Landschulheime, dem er 34 Jahre lang treu blieb., wie aus einer Pressemitteilung des FLSH Schloss Gaibach hervorgeht.

An den Schulstandorten Gaibach und Gerolzhofen unterrichtete er die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Musik, was von seinem breit gefächerten Interesse zeugt. Mit seinem vielseitigen Talent und reichlich Humor gelang es Karl-Heinz Leibl, Generationen von Schülerinnen und Schülern für seine Fächer zu begeistern. Zudem organisierte er jahrzehntelang Fahrten, Konzerte und Lesungen auf hohem Niveau, wofür ihn die Schulfamilie in dankbarer Erinnerung behalten wird.