Beim Juli-Monatsgottesdienst von "Generation plus", der das Rentenalter erreichten Mitbürger von Schwarzach am Main und Reupelsdorf, stand passend zur Jahreszeit der "Urlaub" im Fokus.

Die Feierstunde in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Stadtschwarzach wurde mitgestaltetet als Wellnessinsel um den Altar mit Strandkorb, Sonnenschirm, Campingstühlen und einem gedeckten Campingtisch, Palme, Sonnenblumen und die besondere Blume "das Schöngesicht" ließ die Stunde mit Gott zur Erholung und Entspannung werden. "Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde, erfreue sich alles, was fröhlich kann werden" klang es im Kirchenraum und es schien ein wenig fernab der Sorgen und des Alltags. " Wenn einer für den andern da ist - und wenn du die Sorgen mal vergisst, -und fröhlich bist, so kommt ganz schnell der Sonnenschein - in diesen bunten Kreis herein", so hieß es in einem weiteren Lied.

Im Mittelpunkt stand die Geschichte vom Postboten Paule, der zuhause blieben musste, während alle um ihn herum in Urlaub fuhren. Und die Postkarten, die es für ihn dann auszutragen galt, hatten fast immer die gleiche Botschaft. Uns geht’s gut, bei uns ist es schön. Mit einem Trick brachte er die Urlaubsgrüße unverhofft an Nachbarn und schaffte so bei der Klärung der Adressen viele Kontakte und Gemeinschaft. Ja, der Urlaub war so toll, so die Rückkehrer. Darauf Postbote Paule: in unserem Dorf haben durch eure Karten sich viele Menschen erst richtig kennen gelernt.

Das "Give Away" für die Gottesdienstteilnehmer: jeder bekam zwei Postkarten mit Bildern vom letzten Ausflug mit Grüßen von "Generation plus" zum Verteilen an die Nachbarn. Musikalisch begleitet an der Orgel von Helmut Dülch sowie unter Mitwirkung von Hedwig Brendler und Manfred Thomann, Gabriele Mergenthaler und Günther Schösser leitete Diakon Kleinschnitz den Gottesdienst. Gelegenheit zu Austausch und Gemeinschaft gab es im Anschluss bei Schorle, Brezen und Herzhaftem in der Arche. War ein schöner Nachmittag, war super, danke euch allen, so die Anwesenden.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)