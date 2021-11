Hermine Fischer aus Possenheim, selbst Chorleiterin der MainSingers, singt für ihr Leben gerne, hat schon etliche Workshops mitgemacht und möchte viele Menschen nach dieser langen Durststrecke wegen Corona dafür begeistern, wieder Gemeinschaft und Freude beim Singen zu erleben. Die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung trägt das Evangelische Dekanat Markt Einersheim, vertreten durch Dekan Ivo Huber.

Für den Workshop hat Hermine Fischer den bekannten Musiker Wolfgang Zerbin eingeladen. Er ist als Chorleiter, Pianist und Komponist tätig und leitet seit über 20 Jahren Pop- und Gospel-Chorkshops. "Unerwartet anders" heißt das von Zerbin komponierte Chorwerk mit Adventsliedern. Etliche Sängerinnen und Sänger haben sich schon gefunden, insgesamt sollten es mindestens 40 sein, damit ein voller Klang entstehen kann. Eine Vorbereitung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, zudem werden die Adventslieder auf Deutsch gesungen.

Eingeladen sind Singbegeisterte jeden Alters, die geimpft, getestet oder mit einem aktuellen PCR-Test ausgestattet sind, zusätzlich wird am ersten Tag vom Veranstalter noch ein Schnelltest vor Ort durchgeführt. Das Chorprojekt findet im Bürgerhaus Possenheim vom Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr bis 5. Dezember um 16.15 Uhr statt, insgesamt sind es fünf zweistündige Proben. Direkt im Anschluss daran gibt der Projektchor am 5. November um 17 Uhr in der Possenheimer Kirche sein Abschlusskonzert, das bis etwa 18.15 Uhr dauert.

Interessierte melden sich bitte möglichst bald bei Hermine Fischer unter hermi.fi@gmx.net oder Tel.: (09326) 9787547.