Volkach vor 1 Stunde

Totholzreicher Garten in Volkach ausgezeichnet

Schon bei der Anfahrt zum Grundstück von Doris Geiger in Volkach sahen Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher, unterwegs als Gartenbewerter der LBV-Kreisgruppe Kitzingen für die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten" im Auftrag des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und des Bayerischen Artenschutzzentrums des Landesamtes für Umwelt, dass hier Igel, Insekten, Reptilien und Vögel ein Zuhause finden: Große Totholzhaufen, viele Stauden mit Samenständen, Trockenmauern und auch Wasserstellen zeugen vom Engagement der Gartenbesitzerin für den Naturschutz, so dass die Auszeichnung für den Garten praktisch nur eine Formsache war. Die Begehung des Gartens überzeugte die beiden Prüfer vollends, auch wenn der Anblick der vielen unter der Trockenheit leidenden Pflanzen im Herzen weh tat. "Ich liebe meinen Garten auch in diesem Zustand!", so Doris Geiger bei der Übergabe der Plakette "Vogelfreundlicher Garten".