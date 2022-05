Nach zwei Jahren Pause feiert Kitzingen in diesem Jahr wieder sein Stadtfest vom 27. bis 29. Mai. Die Aufbauarbeiten beginnen bereits in diesen Tagen. Die Stadt bittet in einer Pressemitteilung die Anlieger um Verständnis für mögliche Ruhestörungen.

Drei Bühnen werden in der Innenstadt platziert – am Marktplatz, in der Kaiserstraße auf Höhe des Kreisels und im Innenhof der Friedrich-Bernbeck-Schule. Die Aufbauarbeiten beginnen bereits am Mittwochvormittag, 25. Mai. Dann werden auch die Garnituren auf dem Marktplatz aufgestellt. Am Donnerstag, 26. Mai, wird die Kaiserstraße im Bereich vom Kreisel bis zur Auffahrt Alte Poststraße ab 16 Uhr gesperrt, am Freitagvormittag werden die Aufbauarbeiten in der Kaiserstraße fortgeführt.

Für die Bushaltestellen in der Kaiserstraße ist an der Nordtangente eine Behelfsbushaltestelle eingerichtet. Für die Schulkinder ist eine Behelfsbushaltestelle am Königsplatz/Ecke Völkersgasse vorgesehen.

Lärmbelästigung in der Nacht möglich

In der Nacht auf Sonntag werden direkt nach Veranstaltungsende beide Bühnen abgebaut, um eine bessere Laufstrecke für den verkaufsoffenen Sonntag zu erhalten. Hier kann es auch während der Nachtruhe zu Lärmbelästigungen kommen. Am Sonntag wird die Sperrung in der Kaiserstraße ab 7 Uhr bis zum Fußgängerüberweg im Bereich Grammetbauer erweitert, damit dort weitere Aufbauten für den verkaufsoffenen Familiensonntag erfolgen können.

Direkt nach Veranstaltungsende am Sonntag, 18 Uhr, beginnt der Abbau, so dass die Stadt am Montag wieder frei zugänglich ist. Die Straßensperrung wird am Montag, 30. Mai, um 7 Uhr aufgehoben.

Veranstaltungsende am Freitag und am Samstag ist jeweils um 0.30 Uhr, einzig im Innenhof der Friedrich-Bernbeck-Schule wird ein DJ noch eine Stunde länger für Unterhaltung sorgen.

Das Stadtfest beginnt am Freitag, 27. Mai, um 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch den Oberbürgermeister und den Stadtmarketingverein erfolgt um 20.30 Uhr auf der Marktplatzbühne.