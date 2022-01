Kitzingen vor 1 Stunde

St. Vinzenz freute sich über ihre Sternsinger

In der Pfarrei St. Vinzenz Kitzingen-Siedlung ziehen die Sternsinger jedes Jahr von Haus zu Haus. Dieses Jahr erfreute eine kleine Gruppe von sechs Sternsingern in ihren farbenfrohen Gewändern die Gottesdienstbesucher. Zum Ende sprachen sie ihren Segensspruch. Pfarrer Gerhard Spöckl bat alle Besucher den weihnachtlichen Segen in Form von Aufklebern und Kreide für ihr Haus und ihre Wohnung mit nach Hause zu nehmen. Die heiligen drei Könige nahmen nach dem Gottesdienst gerne Spenden für die diesjährige Sternsinger-Aktion unter dem Motto "Gesund werden – gesund bleiben". an. Hocherfreut wurden von den jungen Sternsingern auch Schokolade und Süßigkeiten angenommen und unter sich verteilt. Für nächstes Jahr hoffen alle, wieder von Haus zu Haus ziehen zu dürfen, die Häuser direkt segnen und die Menschen persönlich treffen zu können.