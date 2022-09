Die Tischtennis-Mannschaft des TV Etwashausen hat der erste Abstieg seit 15 Jahren nicht umgehauen. Im Gegenteil: Mit einem Rückkehrer und einem Neuzugang wollen die Kitzinger in der Oberliga Bayern den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga schaffen.

"Das muss schon unser Anspruch sein, auch wenn ein Aufstieg immer schwierig ist", sagt TVE-Kapitän Christoph Sasse, der gemeinsam mit Markus Jäger ins zweite Glied gerutscht ist. "Unsere Philosophie in Etwashausen ist es, den Jüngeren den Vortritt zu lassen. Damit sind wir immer gut gefahren", so Sasse, der als Unternehmer beruflich stark eingespannt ist.

Wegen seines Einstiegs in den väterlichen Schreinerbetrieb trat Bastian Herbert in der vergangenen Saison kürzer. Nun ist das hochgewachsene, einstige Talent, das in seiner Jugend auch bundesweit zahlreiche Erfolge feiern konnte, zurück. Der 21-Jährige wird an Position zwei hinter dem langjährigen Spitzenspieler Kamil Michalik stehen.

Erstes Heimspiel im Oktober

Im hinteren Paarkreuz laufen der angehende Lehrer Felix Günzel und Youngster Linus Dreykorn auf. Das Talent stammt aus Kornburg bei Nürnberg, hat dort zuletzt für die DJK Sparta Noris gespielt und ist seit dem vergangenen Schuljahr im Münchner Tischtennis-Leistungszentrum untergebracht. "Der Kontakt kam über seine Trainerin zustande, die auf der Suche nach einem höherklassigen Verein für Linus war", berichtet Sasse vom sommerlichen Wechsel. "Er passt einfach prima zu uns."

Zum Auftakt geht es an diesem Samstagabend ins Unterallgäu zum TV Boos (18 Uhr), eine Woche später nach Ingolstadt. Das erste Heimspiel wird am 8. Oktober in der Florian-Geyer-Halle gegen den TSV Starnberg über die Bühne gehen. "Gegen die Starnberger haben wir uns immer schwer getan", blickt Sasse voraus.

Am 15. Oktober, findet dann ebenfalls zu Hause das Derby gegen den Aufsteiger TG Würzburg-Heidingsfeld statt. "Darauf freuen wir uns besonders. Denn wir kennen uns gut und trainieren auch manchmal zusammen", sagt Sasse, der neben seinen Verbandsoberligaeinsätzen für das zweite Etwashäuser Team bei Ausfällen wohl auch das eine oder andere Mal oben einspringen dürfte.