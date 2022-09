Fünf Stunden Fußball, 60 begeisterte Kinder und 640 Euro für einen guten Zweck – der Mix-for-Kids-Fußballtag beim TSV Abtswind hätte nicht besser laufen können. Spieler der Bayernliga-Mannschaft veranstalteten für Jungen und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren in der Kräuter Mix Arena einen abwechslungsreichen Wettbewerb.

Torschuss, Dribbling-Parcours, Balljonglieren, Passspiel und Flanken – die Nachwuchskicker konnten an mehreren Stationen ihr Talent unter Beweis stellen. Mit den Tipps und Tricks der Abtswinder Spieler meisterten sie die Herausforderungen umso besser. Anschließend traten die Teilnehmer in mehreren Mannschaften zu einem Turnier an, das in einem spannenden Endspiel im Elfmeterschießen entschieden wurde. Bei der Siegerehrung gab es für jeden eine Urkunde sowie Preise wie Turnbeutel, Schulsachen und Stofftiere. Die Besten jeder Altersgruppe – Gero Tippmann, Lewin Füller und Justin Bayerschmidt – erhielten ein Trikot, einen Fußball und ein Kinderbuch, zur Verfügung gestellt von Teamsport Meli und der Buchhandlung Heinlein. Weitere Sponsoren waren die Firmen Kräuter Mix, Rewe Bachmeier und Getränke Wagner.

Den ganzen Tag versorgten die Helfer des TSV Abtswind die Kinder und ihre Eltern mit Getränken und Essen. Den Erlös aus der Bewirtung spendete der Sportverein an Mix for Kids. Zusammen mit den aufgestellten Spendendosen – die Teilnahme am Fußballtag war kostenlos – ergab sich eine Summe von 640 Euro. "Die Kinder hatten unglaublich viel Spaß, es war eine rundum gelungene Veranstaltung, mit der wir etwas Gutes tun konnten", resümierte Organisator Adrian Dußler vom TSV Abtswind, der sich vorstellen kann, dass es nach der Premiere zu einer Neuauflage des Mix-for-Kids-Fußballtags im nächsten Jahr kommt.

Zwischen dem TSV Abtswind und Mix for Kids besteht seit 2020 eine Kooperation. Dabei stellt der Sportverein mehrere Werbeflächen kostenlos zur Verfügung, um zum Beispiel bei seinen Fußballspielen und auf seiner Webseite auf Mix for Kids aufmerksam zu machen. "Anlässlich unserer Partnerschaft war es naheliegend, ein Event auf die Beine zu stellen, bei dem sich die Abtswinder Fußballer persönlich für Kinder engagieren", sagte Adrian Dußler. Mix for Kids ist ein gemeinnütziger Verein aus Abtswind, der sich in Indien, Albanien und Deutschland für benachteiligte Kinder einsetzt.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Mix for Kids)