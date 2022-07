Volkach vor 23 Minuten

Sommerlaune mit Suzan Baker und Dennis Lüddicke

Ganz im Zeichen von Jazz, Rock, Pop, Soul und Reggae steht das Konzert mit Suzan Baker und Dennis Lüddicke am Donnerstag, 14. Juli, in Volkach. Die beiden Gesangs- und Gitarrenvirtuosen begeistern ihre Zuhörer stets mit eigenen Songs und erfrischend spritzigen Interpretationen quer durch alle Musikstile, teilt die VG Volkach in einem Presseschreiben mit. Das Konzert startet um 19 Uhr auf dem Marktplatz, die Bewirtung vor Ort ab 18 Uhr. Bei Regen entfällt die Veranstaltung ersatzlos.