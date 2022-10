"Schwabs Landgasthof" in Schwarzach seit 2022 geschlossen

Die Reaktion eines Geschwister-Trios auf die Schließung von "Schwabs Landgasthof" aus Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen) zeugt von großer Liebe für das Restaurant: Nachdem sich der ehemalige Inhaber Joachim Schwab nach etwa 16 Jahren zur Ruhe gesetzt hatte, kauften Christian, Michael und Hanna Zimmermann den Gasthof und das "Landhotel Schwab". Ihre Mission: einen geeigneten Pächter zu finden.

Geschwister wollen Schwarzacher Landgasthof mit "hochwertiger fränkischer Küche" erhalten

Christian Zimmermann beschreibt den Landgasthof im Gespräch mit inFranken.de als "tolle urige fränkische Wirtschaft", in der er und seine Geschwister früher als Gäste ein und aus gegangen seien. Joachim Schwab habe ihn seit 1995 geführt, jedoch keinen Nachfolger gefunden. Für Zimmermann sei das Restaurant "mit dem besten Ruf" in der Gegend gewesen. Er habe die "hochwertige fränkische Küche" geschätzt, die beispielsweise von selbst geschossenem Wild geprägt gewesen sei.

Mit dem Verlust des beliebten Schwarzacher Landgasthofs wollten sich die Geschwister nicht zufriedengeben. "Er soll nicht in Vergessenheit geraten", so Zimmermann. Mit dem Kauf wollten sie ihren "Teil dazu beitragen", dass das Lokal mit seinem Charme erhalten bleibt. Denn er beobachte, wie viele ehemalige Restaurants zu Wohnungen umgestaltet würden. So geschah es mit dem Volkacher Restaurant "Schoppenhäusle". Die Geschwister hätten selbst keinen gastronomischen Hintergrund, Christian Zimmermann besitze beispielsweise einen Gartenbaubetrieb.

Charakteristisch für den Gasthof sei vor allem auch die Gestaltung der beiden Stuben durch den fränkischen Künstler Theophil Steinbrenner. So stammten beispielsweise die Bilder und Kachelöfen von ihm. All das werde beibehalten, verspricht Zimmermann. Seit März laufe die Suche nach einem neuen Pächter - bisher vergeblich.

"Gäste werden sicher wieder kommen" - was den neuen Pächter erwartet

"Es war noch niemand Passendes dabei", erklärt Zimmermann. Wichtig sei, dass der kulinarische fränkische Standard gehalten werde. "Wir sind aber auch offen, wenn ein neuer Koch zum Beispiel mehr Veganes in das Angebot bringen will. Es gibt nichts, über das man nicht reden kann." Die Küchenausstattung sei "in bestem Zustand" und die neuen Gastronomen könnten sofort loslegen.

"Schwab hatte seinen Ruf und die Gäste werden sicher wieder kommen", ist er zuversichtlich. Das angrenzende Hotel sei bereits mit neuen Pächtern seit August wieder geöffnet, habe "neuen Schwung" erhalten und "läuft super". Da das Hotel kein Frühstück anbiete, seien der Bäcker um die Ecke oder der Landgasthof die Anlaufstellen für die Hotelgäste. "So haben die neuen Gastronomen immer Leute im Haus."

Zimmermann betont: "Es soll kein Pächter-Verpächter-Verhältnis sein, sondern ein Miteinander" und bietet beispielsweise Zusammenarbeit bei der Versorgung mit seinem eigenen Gemüse an. Ehrlichkeit, Engagement und Interesse an Qualität solle der Pächter möglichst mitbringen. Natürlich stehe dann noch die Personalfrage im Raum. "Wenn ein Paar sich zum Beispiel um Küche und Service kümmert und noch ein bis zwei Leute einstellt, kann es schon laufen", ist sich Christian Zimmermann sicher.

So gehe die Suche weiter, doch die Geschwister wollten zugunsten des Schwarzacher "Landgasthof Schwab" keine Entscheidung überstürzen. "Es ist ein Risiko, aber wir gehen den Schritt."