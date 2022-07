Eine große Resonanz fand der Schnuppernachmittag mit "Generation plus". Über 30 Anwesende erlebten "Jungbleiben mit Körper, Geist und Seele"! Ein Wunsch vieler, die gerade aus dem Berufsleben ausgeschieden sind sowie auch alle, die schon länger ihren Ruhestand genießen.

Im Rahmen ihres Jahresprogramms hat "Generation plus" Schwarzach am Main-Reupelsdorf verantwortlich für die Seniorenarbeit in der Pfarrgemeinde hier einen Raum geschaffen, in dem die Teilnehmer nicht nur eine angenehme Begegnung erleben, sondern auch Spaß und Freude haben und ihre geistige, aber auch körperliche Fitness zu schulen. Sie erleben ein abwechslungsreiches und ganzheitlich gestaltetes Angebot, in dem Körper, Geist und Seele angesprochen werden.

Gemeinsam geht alles leichter. So hatten die "Schnupperer" mit dem Schwungtuch viel Spaß unter einander. Die Gedächtnisleistung wurde mit Fragen, Rätsel und Wortspielen aktiviert. Mit Hand und Fuß, Arm und Kopf gab es Bewegungsübungen. Begeisterung herrschte beim Kutscherspiel und am Ende des Nachmittags die Meditation "Eine Reise ins Innere".

"Fit für Geist, Leib und Seele" birgt für jeden etwas. Es bietet den Rahmen, neuen Schwung ins Leben zu bringen und dadurch länger fit und selbstständig zu bleiben. Das ist das Anliegen der beiden Leiterinnen der Gruppe "Fit für Geist, Leib und Seele" Ingrid Eichler und Renate Seufert. Für das leibliche Wohl gab’s von "Generation Plus" vorbereiteten Fingerfood und Secco. Es war ein schöner Nachmittag, sind froh, dass wir uns getraut haben zu kommen, so viele der Teilnehmer.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)