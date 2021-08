Kitzingen vor 51 Minuten

Schlossparkführung und Konzert auf dem Schwanberg

"Spurensuche – Der Schwanberg und das Kitzinger Land vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Monika Conrad am Sonntag, 15. August, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt. Treffpunkt ist laut Presseschreiben um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, auf der Treppe der St. Michaelskirche den "Kärwemusikanten" aus Wiesenbronn zu lauschen, die um 15 Uhr heitere und besinnliche Melodien aus den Dörfern um den Schwanberg spielen. Moderiert wird das Konzert von Reinhard Hüßner. Eine Anmeldung bis 15. August, 10 Uhr, ist erforderlich per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist kostenfrei, eine Spende für den Schlosspark wird erbeten.