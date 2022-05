Kitzingen vor 9 Minuten

Rund acht Millionen Euro für kommunale Baumaßnahmen

7,934 Millionen Euro fließen in diesem Jahr für insgesamt 22 kommunale Hochbauprojekte an Schulen und Kindertagesstätten in den Stimmkreis Kitzingen. Das teilt die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), in einem Schreiben an die Presse mit. Die Abgeordnete aus Wiesenbronn wurde kürzlich von Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) über die Fördermittel in ihrem Stimmkreis informiert.