Die U 17 des TSV Sulzfeld schloss die Saison mit dem Meistertitel ab. Die Gemeinde ehrte ihre Jugend mit einem Rathausempfang und dem Eintrag ins Ehrenregister.

Altbürgermeister Gerhard Schenkel erklärte zur Begrüßung, ein solcher Erfolg sei für einen Sportler nicht oft zu feiern, er sei vor allem der mannschaftlichen Geschlossenheit zu verdanken. Selbst in namhaften Mannschaften seien oft Einzelspieler unterwegs, das wirke sich oft nachteilig auf den Erfolg aus.

Der Titel sei auch einem Trainer wie Bernd Hering und nicht zuletzt den Eltern zu verdanken. Jeder einzelne Spieler habe durch Fleiß und regelmäßiges Training zum Erfolg beigetragen. Das Team bezeichnete er als ein Aushängeschild für die Gemeinde Sulzfeld.

Trainer und TSV-Vorsitzender Bernd Hering entschuldigte Jugendleiter Charly Zehnder und erinnerte daran, dass sich der TSV schon vor Jahren Sport für alle Erwachsenen und jeden Alters insbesondere den Breitensport auf die Fahnen geschrieben habe. Im Jugendbereich könne der TSV Mannschaften in den Altersklassen U 9, U 15 und U 17 eigenständig führen. Das sei einmalig im Landkreis. In den meisten Orten würden Spielgemeinschaften überwiegen. Der Erfolg der U17 mache den TSV besonders stolz. Der Trainer blickte noch einmal auf eine Saison zurück, in der nur acht Spiele stattfanden, in der die Mannschaft aber viele positive wie negative Erfahrungen sammeln konnte.

Deniz Aytekin gratuliert

In einem Videoclip gratulierte Bundesligaschiedsrichter Deniz Aytekin zum Aufstieg in die Kreisliga, ein Erfolg, der nur über harte Arbeit zu erreichen sei. Aytekin hat Sulzfeld aus früheren Zeiten in guter Erinnerung.

Schenkel und Hering überreichten je eine Urkunde der Gemeinde und des TSV sowie ein Trikot. Dabei wurden die Leistungen und Einsätze jedes einzelnen Spielers gewürdigt. Gleichzeitig wurde Amelie Neumaier aus dem Spielerkreis verabschiedet, sie wechselt zu einem anderen Verein.

Die Eltern dankten dem Trainer für die Motivation und den Aufbau der Spieler auf Augenhöhe, sein unermüdlicher Einsatz für jeden Spieler und sein Ermuntern Bestleistungen zu zeigen hätten schließlich zum Erfolg geführt.