Dornheim vor 25 Minuten

Projekt "Streuobstwiese" gestartet

Auf der Wiese "Am Kellerhäusle" wurden vor kurzem fünf Obstbäume gepflanzt. Bereitgestellt wird diese Fläche von der Stadt Iphofen. Hier geht ein besonderes Dankeschön an Herrn Bürgermeister Dieter Lenzer. Sechs Fleißige Familien halfen unter Anleitung von Frank Stierhof und Karl Wolf (Kreisvorstand Obst- und Gartenbauvereine) das Projekt "Streuobstwiese" zu realisieren. Es wurde dem Nasskalten Wetter getrotzt und mit Spaten, Säge und Hammer ging es ans Werk. Die Fahrt mit dem Traktor zur Wasserstelle hat vor allen bei den jüngsten Teilnehmenden für großen Spaß gesorgt. Mit vereinten Kräften konnten am Ende ein Zwetschgen-, ein Birnen- und drei Apfelbäume gepflanzt werden. Nach getaner Arbeit konnten sich alle im Bauernhof Stierhof aufwärmen und wurden mit leckerem Essen versorgt. Der Kreisjugendring Kitzingen bedankt sich bei allen fleißigen Helfern und bei der Familie Stierhof für die Vorbereitung und Durchführung des Projektes. Ein besonderes Dankeschön geht auch an Frau Julia Schermer, Filialleiterin der Sparkasse Iphofen, die das Projekt mit einer Spende über 400 Euro unterstützt hat. Weiterhin bedanken wir uns beim Obst- und Gartenbauverein, der uns mit 150 Euro unterstützt hat. Wir freuen uns, in ein paar Jahren das leckere Obst naschen zu können.