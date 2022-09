Dettelbach vor 45 Minuten

Polizeilich geprüfte Radfahrer

Als "polizeilich geprüfte Radfahrer" können sich 42 Schülerinnen und Schüler der Dettelbacher Rudolf-von–Scherenberg-Grundschule jetzt bezeichnen. Die Klassen 4a und 4b hatten bei den Polizeibeamtinnen Frau Diener und Frau Aust Verkehrsunterricht in Theorie und Praxis erhalten und erfolgreich die Prüfungen abgelegt. Endlich durften die Schülerinnen und Schüler ihre "Fahrradführerscheine", Wimpel und Urkunden entgegennehmen. Rektorin Gabriele Krieglstein appellierte an die Schülerinnen und Schüler, das Erlernte zur eigenen Sicherheit im Straßenverkehr umzusetzen. Frau Diener führte den Kindern den "Eiertest" mit einem Minihelm vor und meinte dabei: "Stell dir vor, das Ei wäre dein Kopf und es ist ein Unfall passiert." Das Ei ist beim Aufprall heil geblieben. Das Ei ohne Helm dagegen zerschellte anschließend beim Aufprall am Boden. Die Kinder haben gelernt: "Schütze deinen Kopf und trage einen Helm!"