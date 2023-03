Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kitzingen vom 05.03.2023

Verkehrsgeschehen

Im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen wurden der Polizeiinspektion Kitzingen vier Verkehrsunfälle gemeldet. Bei drei Unfällen flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Bei allen Unfällen entstand glücklicherweise nur „Blechschaden“

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

WIESENTHEID - In der Zeit vom 04.03.2023, 10:45 Uhr bis 04.03.2023, 11:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Sophienstraße in Wiesentheid. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Transporter die Sophienstraße in Richtung Prichsenstadt. Hierbei touchierte er mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan, so dass dessen Spiegelglas beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Der Unfallverursacher kam seinen Verpflichtungen als solcher nicht nach und verließ die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu machen.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall, insbesondere Beobachtungen die damit im Zusammenhang stehen, nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

Stromverteilerkasten angefahren und geflüchtet

DETTELBACH - In der Zeit vom 03.03.2023, 18:00 Uhr bis 04.03.2023, 06:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Kolpingstraße in Dettelbach. Dabei touchierte der Unfallverursacher vermutlich beim Ausparken das Gehäuse eines Stromverteilerkastens und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen als Unfallverursacher treffen zu lassen. Der Sachschaden an dem Stromverteilerkasten beläuft sich auf ca. 200.- Euro.

Eisbrocken verloren - Fahrzeug beschädigt

WIESENTHEID - Am 28.02.2023, um 08:10 Uhr, befuhr der Geschädigte die B286 von Schweinfurt in Fahrtrichtung Bad Windsheim. Auf Höhe Wiesentheid kam ihm ein Lkw entgegen, der einen Eisbrocken verlor, welcher auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe des Geschädigten landete. Dadurch entstand an dem Fahrzeug des Mitteilers ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten als solcher nicht nach und setzte seine Fahrt fort.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

KITZINGEN - Am Samstagnachmittag befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Pkw die Levi-Strauss-Straße in Kitzingen. Nachdem er den Streifenwagen sah, hielt er an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Nachdem die Beamten das Verhaltens des Mannes als eher untypisch einordneten, unterzogen sie den Mann einer Kontrolle. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass der Herr nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und gegen den Herrn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Alkoholfahrt unterbunden

KITZINGEN - Ebenfalls am Samstagnachmittag saß ein Herr in der Levi-Strauss-Straße in Kitzingen hinter dem Steuer seines Pkws mit laufendem Motor. Als der Herr den Streifenwagen erblickte, stieg er aus seinem Fahrzeug aus und ging zu seinem Kofferraum. Auch hier wurde der Herr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Nachdem der Mann nach eigenen Angaben nicht mit seinem Fahrzeug fuhr und dies auch nicht anderweitig nachgewiesen werden konnte, wurde ihm die Weiterfahrt präventiv untersagt. Seinen Pkw musste er an der Kontrollörtlichkeit verkehrssicher abstellen und auch dort stehen lassen.

Diebstahl in Supermarkt mit anschließender Flucht

KITZINGEN - Am Samstagvormittag wurde ein 33-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Hierbei habe der unbekannte Zeuge gesehen, wie der Täter Waren in seiner Kleidung versteckte. Im Anschluss habe er seine Feststellungen einem Mitarbeiter des Marktes mitgeteilt. Als der Mitarbeiter den Täter auf das Verhalten ansprach und mit der Polizei drohte, riss er sich aus dem Griff des Berechtigten und flüchtete in Richtung des Kitzinger Bahnhofs, wo er von den Zeugen zunächst aus den Augen verloren wurde.

Auf einem Grundstück im Amalienweg konnte der Mann schließlich wieder aufgegriffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei versuchte er sich fortlaufend aus den Griffen der festhaltenden Zeugen zu reißen und beleidigte diese.

Bei dem Herrn konnte anschließend noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Dieses wurde natürlich sichergestellt und der Mann zur weiteren Aufklärung zur Polizeiinspektion Kitzingen verbracht.

Der Mitarbeiter des Verbrauchermarktes wurde im Zuge des Festhaltens leicht verletzt.

Gegen den Herrn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und wegen Beleidigung eingeleitet.

Der bislang unbekannte Zeuge, der die Feststellungen in dem Supermarkt traf, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Kitzingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.

Holzdiebstahl

NENZENHEIM - In der Tatzeit vom 25.02.2023, 16:00 Uhr bis 04.03.2023, 11:00 Uhr ereignete sich in Nenzenheim ein Diebstahl von 4 - 5 Ster Holz. Das Holz war am Dorfrand gelagert und mit einem Blech und einer Plane abgedeckt. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 250.- Euro.

Reifen platt gestochen

KITZINGEN - Im Tatzeitraum vom 13.02.2023, 00:00 Uhr bis 03.03.2023, 17:00 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen. Hierbei hat ein bislang unbekannter Täter den vorderen rechten Reifen eines geparkten Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.- Euro.

Erneut Reifen platt gestochen

KITZINGEN - Im Zeitraum vom 04.03.2023, 09:00 Uhr bis 04.03.2023, 15:00 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Pkw am Krainberg in Kitzingen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person den vorderen linken Reifen des ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.- Euro.

Faustschlag ins Gesicht - Körperverletzung

MICHELFELD - In der späten Samstagnacht kam es auf einer privaten Feierlichkeit in Michelfeld zu einer Auseinandersetzung zweier Feiernder. Dabei schlug ein 25 - Jähriger dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht, woraufhin dieser eine Platzwunde an der linken Unterlippe erlitt. Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

