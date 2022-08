Unfall in den Weinbergen: Fahrradfahrer leicht verletzt

In den Weinbergen bei Seinsheim ist am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 14.30 Uhr, als der 25-jährige Radfahrer und eine 66-jährige Autofahrerin zur gleichen Zeit auf eine Kreuzung zusteuerten. Im Kreuzungsbereich kam zur Kollision. Der junge Mann zog sich beim Sturz leichte Blessuren zu und kam vorsorglich in die Kitzinger Klinik. Am Fahrrad entstand durch das verbogene Vorderrad ein Sachschaden von 250 Euro, am Pkw ein Sachschaden von 5000 Euro, da hier der Stoßfänger, der Kotflügel vorn rechts sowie die Motorhaube rechts deformiert und verkratzt wurden. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Geparkter Pkw von unbekanntem Verkehrsteilnehmer angefahren

Ein 63-Jähriger parkte am Sonntag gegen 13 Uhr seinen schwarzen Pkw, Marke Jaguar, im Schwalbenhof in Kitzingen. Als er gegen 14.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren war. An dem Wagen entstand durch die Kratzer in der rechten hinteren Türe ein Sachschaden von 500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.