Pkw in Flammen  Familie bleibt unverletzt

Am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr ist ein BMW 5-er Touring auf dem Standstreifen der A 3 in Höhe Abtswind in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Wiesentheid mitteilt, konnte die dreiköpfige Familie das Fahrzeug noch eigenständig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Durch die enorme Wärmestrahlung fing auch die angrenzende Böschung Feuer.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesentheid löschten den Vollbrand mit einem Schaumrohr ab. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war laut Pressemitteilung der Einsatz von schwerem Atemschutz nötig. In der Zeit war die Fahrbahn Richtung Nürnberg für den Verkehr komplett gesperrt, für die Nachlöscharbeiten sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn wurde der Verkehr einspurig auf dem linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau.