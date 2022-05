30 Jahre alt wird der Reit- und Fahrverein Nenzenheim im kommenden Jahr. Was als Zweckgemeinschaft befreundeter Reiterinnen und Reiter aus dem Iphöfer Stadtteil begann, ist heute eine rund 70 Mitglieder starke Gruppe, zu der auch viele Menschen aus der Umgebung und mittelfränkischer Region hinzu gestoßen sind. Bei der Jahreshauptversammlung wurde nun ein neues Vorstandsteam gewählt, das nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder für ein bunteres Vereinsleben sorgen will.

Der Reitplatz mit seinem Round Pen neben dem Festplatz am Ortsausgang in Richtung Dornheim ist so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt der Nenzenheimer Pferdefreunde. Dort können die Vereinsmitglieder mit ihren Tieren trainieren, dort finden auch Veranstaltungen statt. In diesem Herbst soll es beispielsweise wieder einen Orientierungsritt geben, bei dem die Teilnehmenden eine vorher festgelegte Wegstrecke und Geschicklichkeitsspiele meistern müssen, Ziel ist dann der Reitplatz, an dem bewirtet und gekürt wird.

Vor wenigen Wochen erst waren die Windnetze, die an den Flanken des Zaunes schützen sollen, zerstört worden. Ein Ärgernis, das wieder mal unnötiges Geld kosten wird, wie Eva Rauschmair, scheidende Vorsitzende, bei der Versammlung im evangelischen Gemeindehaus berichtete.

Neu und gleich in der Verantwortung

Rauschmair stellte sich an diesem Abend nicht wieder zur Wahl. Für sie rückt mit Julia Moik ein noch frisches Vereinsmitglied nach, das gleich Verantwortung übernehmen will. Ihre Stellvertreterin ist weiterhin Syndi Schumann, als Kassierin wirkt wieder Simone Stahl. Selina Klafke übernimmt das Amt der Schriftführerin aus den Händen von Jasmin Bauer. Manuela Wagenknecht gab die Aufgaben der technischen Leiterin und damit die Haupt-Verantwortung über den Zustand des Reitplatzes in die Hände von Nadine Troll.

Neben dem Orientierungsritt als Highlight des Vereinsjahres will das neue Vorstandsteam auch ein kleines vereinsinternes Turnier veranstalten. In Planung ist auch ein Sternritt, zu dem wieder Reiterinnen und Reiter aus einem breiteren Radius eingeladen werden. Zudem will man Kurse für Bodenarbeit sowie einen für Erste Hilfe anbieten.