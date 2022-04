Ein Ausflug nach Kitzingen lohnt sich am Ostersamstag, 16. April, besonders. Ab 10.30 Uhr findet am österlich geschmückten Kiliansbrunnen am Marktplatz die Osteraktion der Referenten für Kultur & Tourismus, Walter Vierrether und Nina Grötsch, in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing-Verein statt.

Die Hoheiten des Kitzinger Hofstaats verteilen Ostereier und Süßigkeiten, von der Gärtnerkönigin Celine gibt es Blumen, teilt die Kitzinger Stadtverwaltung mit. Mit von der Partie ist auch Umweltreferent Uwe Hartmann, der Päckchen mit Blumensamen verteilt. Auch die Gastronomie am Marktplatz ist für den Besuch gerüstet.