Der geplante Postverteilstützpunkt in der Fröhstockheimer Straße, am Ortsrand des Kitzinger Stadtteils Hoheim, ruft die Anwohner des benachbarten Wohngebiets auf den Plan. Sie wollen die Ansiedlung verhindern, weil sie mehr Verkehr und mehr Lärm in ihrer Nähe befürchten.

Das Thema kam auch am Donnerstagabend im Kitzinger Bauausschuss zur Sprache. Wolfgang Popp (KIK) hatte sich nach der Bürgerversammlung erkundigt, die sich unter anderem damit beschäftigen wird. Sie findet am Montag, 5. Juli, in Hoheim statt. Sie beginnt um 18 Uhr am Ortsplatz mit einem Rundgang mit Oberbürgermeister Stefan Güntner (CSU) und setzt sich um 19 Uhr im Sportheim zur Diskussion fort.

Im Bauausschuss ließ OB Güntner vorab die Tendenz einer künftigen Entscheidung erkennen. Güntner sagte, dass genehmigungsfähige Vorhaben laut Bayerischer Bauordnung auch genehmigt werden müssten. In Hoheim handele es sich bei dem fraglichen Standort um eine Halle, die bereits genutzt wird. Deshalb gehe es nur um eine Umnutzung, was eine Genehmigung prinzipiell erleichtere.

Stadt will Beeinträchtigungen prüfen

Selbstverständlich müssten die Auswirkungen auf Verkehr und Lärmbelastung geprüft werden. Bauamtsleiter Oliver Graumann ergänzte, dass dies "nicht ganz unproblematisch" sei und deshalb intensiv auf den Prüfstand gestellt werde.

Der Oberbürgermeister präzisierte, dass es stark auf die Betriebsbeschreibung ankommen werde und nannte ein Beispiel: "Wenn sich Beeinträchtigungen auf bestimmte Tageszeiträume beschränken, wird es schwierig, die Genehmigung zu versagen." Deshalb sei es entscheidend, wie der Betrieb ablaufen soll. Nach bisherigen Angaben des Planers sind Belieferungen durch Lastwagen und Kleintransporter ausschließlich am Tag vorgesehen, allerdings eventuell auch am Sonntagvormittag.

Details werden in der Hoheimer Bürgerversammlung diskutiert. Die Redaktion plant für Montag, 5. Juli, einen ausführlichen Vorbericht zu veröffentlichen.