Nordheim aktualisiert vor 20 Minuten

Nordheimer „ÖkoKids“

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat 285 Kindertageseinrichtungen mit dem Titel „ÖkoKids – Kindertageseinrichtung Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet – darunter auch den Kindergarten in Nordheim am Main. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit wichtigen Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. So sollen Werte und Schlüsselkompetenzen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gefördert und diese in der Einrichtung verankert werden. Der Kindergarten in Nordheim reichte sein Projekt „Aus der braunen Erde – Rund um die Kartoffel“ ein, und wurde dafür mit einem Raben ausgezeichnet. Die Wahl zu diesem Thema wurde anhand einer Abstimmung von den Kindern getroffen, denn Partizipation spielt hier eine tragende Rolle. Die Kinder erfuhren und erlebten so einiges über und mit der Kartoffel innerhalb verschiedenster Bildungsangebote in allen Entwicklungsbereichen. Von der Herkunft, dem Anpflanzen, zum Wachstum, bis hin zur Ernte und anschließender Verarbeitung wurde allerhand von den Kindern erforscht. Zum Abschluss des Themas feierten die Kinder ein Kartoffelfest und rundeten so ihr ÖkoKids-Projekt ab.