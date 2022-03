Der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tages-Inzidenz von 985,5, obwohl es im Vergleich zu vergangener Woche 2060 neue Fälle gegeben hat. Im Landkreis gibt es aktuell 18 122 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle, 851 gelten als aktiv. Fünf weitere Todesfälle sind hinzugekommen, insgesamt sind es nun 137.

Die meisten aktiven Fälle, nämlich 164, gibt es in Neustadt (insgesamt 2670). Außer in Weigenheim gibt es in jeder Gemeinde des Landkreises aktive Fälle. Seit vergangener Woche wird auch wieder ein stärkerer Anstieg der Infektionen bei älteren Menschen verzeichnet. Die Wochen zuvor waren vor allem jüngere Menschen an Corona erkrankt. Bei diesen Altersgruppen bleibt die Zahl auch weiterhin hoch.

